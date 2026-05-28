CORRIGÉ-La société de capital-investissement EQT s'associe à Google Cloud pour le déploiement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction officielle à apporter au paragraphe 5: les ingénieurs travailleront avec 35 personnes au sein de l'équipe de transformation IA d'EQT, et non 85) par Isla Binnie

EQT EQTAB.ST s'est associé à Google Cloud, filiale d'Alphabet GOOGL.O , pour aider plus de 300 entreprises du portefeuille de la société suédoise de capital-investissement à accélérer l'adoption de l'IA, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

En vertu de cet accord, les entreprises du portefeuille d'EQT, issues de secteurs allant des logiciels d'entreprise aux soins de santé, auront accès à des outils d'IA, notamment la plateforme Gemini Enterprise Agent pour développer des programmes, ainsi qu'à des services de cybersécurité.

Les entreprises bénéficieront également d'un accès anticipé à certains produits d'IA de Google Cloud à l'avenir, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.

Alors que les entreprises se précipitent pour intégrer l'IA dans leurs opérations, la demande d'ingénieurs et de consultants capables de déployer et de personnaliser cette technologie a explosé. De tels partenariats aident également les développeurs d'IA à élargir leur clientèle.

Les ingénieurs de Google travailleront aux côtés de l'équipe de transformation IA d'EQT, composée d'environ 35 personnes. EQT et les entreprises de son portefeuille auront également accès au réseau de partenaires de Google Cloud, qui compte plus de 330 000 spécialistes issus de cabinets de conseil tels qu'Accenture

ACN.N , Deloitte et KPMG.

En avril, Google a conclu des accords similaires de déploiement d'IA avec les investisseurs spécialisés dans les logiciels Vista Equity Partners et Thoma Bravo .

Ces accords offrent également aux éditeurs de logiciels figurant dans les portefeuilles d'EQT, de Thoma Bravo et de Vista la possibilité de vendre leurs propres produits sur la boutique en ligne de Google Cloud destinée aux autres entreprises.

D'autres grandes sociétés du secteur des marchés privés, notamment Blackstone BX.N et TPG TPG.O , travaillent séparément avec OpenAI et Anthropic pour distribuer leurs produits à des centaines d'autres organisations.

Bert Janssens, co-responsable des capitaux privés chez EQT pour l'Europe et l'Amérique du Nord, a déclaré que cet accord aiderait "les équipes de direction à pérenniser leurs activités et à être plus compétitives dans une économie de plus en plus axée sur l'IA".