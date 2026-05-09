CORRIGÉ-La Russie organise un défilé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale à échelle réduite alors que les inquiétudes concernant la guerre en Ukraine s'intensifient

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* Les Russes sont de plus en plus inquiets face à la guerre en Ukraine

* La Russie menace de frapper Kyiv si Moscou est touchée pendant le défilé

* Poutine prononcera un discours à l'occasion des commémorations

(Ajout de l'annonce de Trump concernant le cessez-le-feu, paragraphes 6, 8-9) par Guy Faulconbridge

La Russie organise samedi son défilé du Jour de la Victoire le plus réduit depuis des années en raison de la menace d'une attaque de l'Ukraine , où la victoire des forces moscovites s'avère difficile à atteindre après plus de quatre ans du conflit européen le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le défilé du 9 mai sur la Place Rouge marque la fête nationale la plus vénérée de Russie – un moment pour célébrer la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie et pour rendre hommage aux 27 millions de citoyens soviétiques, dont beaucoup d'Ukrainiens, qui ont péri.

Autrefois utilisée pour mettre en avant la puissance militaire de la Russie, notamment ses missiles balistiques intercontinentaux à capacité nucléaire, la parade de cette année ne verra ni chars ni autre équipement militaire défiler sur les pavés de la Place Rouge.

Les soldats défileront et acclameront toujours à l'ombre du mausolée de Vladimir Lénine, des avions de chasse survoleront les tours du Kremlin et le président Vladimir Poutine prononcera un discours avant de déposer des fleurs sur la tombe du Soldat inconnu.

"Dans l’ensemble, tout se déroule comme d’habitude, à l’exception de la démonstration de matériel militaire," a déclaré aux journalistes Yuri Ushakov, conseiller du Kremlin.

Vendredi, la Russie et l’Ukraine ont convenu d’un cessez-le-feu jusqu’au 11 mai et d’un échange de 1 000 prisonniers de guerre de chaque côté – annoncé par le président Donald Trump dans le cadre des efforts diplomatiques américains visant à mettre fin à la guerre.

La Russie, qui a envahi l’Ukraine en 2022, a averti que toute tentative de Kyiv visant à perturber l’événement de samedi entraînerait une frappe massive de missiles sur la capitale ukrainienne. Moscou a demandé aux diplomates étrangers d’évacuer le personnel basé à Kyiv en cas d’une telle attaque.

Chaque camp a accusé l'autre d'avoir violé des cessez-le-feu distincts à l'approche de la commémoration.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que son pays respecterait le cessez-le-feu, procéderait à l'échange de prisonniers et ne perturberait pas le défilé.

Moscou est protégée par des ceintures de défense aérienne et des barrières électroniques conçues pour désorienter et abattre les drones et les missiles s'approchant de la capitale, qui, avec la région environnante, compte 22 millions d'habitants.

LA GUERRE EN UKRAINE HANTE LA PARADE RUSSE

Après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en 1941, l'Armée rouge a fini par repousser les forces nazies jusqu'à Berlin, où Adolf Hitler s'est suicidé et où le drapeau rouge de la Victoire soviétique a été hissé au-dessus du Reichstag en mai 1945.

La capitulation sans condition de l’Allemagne nazie est entrée en vigueur à 23 h 01 le 8 mai 1945, date marquée comme le "Jour de la Victoire en Europe" par la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. À Moscou, c’était déjà le 9 mai, qui est devenu le "Jour de la Victoire" de l’Union soviétique dans ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique de 1941-1945.

Mais le défilé de cette année se déroule dans un climat d’inquiétude à Moscou quant à l’issue finale du conflit en Ukraine.

La guerre a fait des centaines de milliers de morts, laissé des pans entiers de l’Ukraine en ruines et épuisé l’économie russe, qui pèse 3 000 milliards de dollars, tandis que les relations avec l’Europe sont plus mauvaises qu’elles ne l’ont jamais été depuis le plus fort de la guerre froide.

"La crise continue de s’aggraver progressivement, mais tout mouvement brusque peut faire plonger l’économie (et pas seulement l’économie) dans une spirale infernale," a déclaré dans un message sur Telegram le nationaliste russe pro-guerre emprisonné Igor Girkin, qui a critiqué le Kremlin pour sa conduite de la guerre.

Girkin, ancien officier du Service fédéral de sécurité, a utilisé une analogie navale pour dire que les dirigeants russes s’inquiétaient davantage d’être expulsés de leurs cabines que d’un naufrage.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les informations de CNN et d’autres médias occidentaux selon lesquelles la protection de Poutine aurait été renforcée par crainte d’un coup d’État ou d’un assassinat. Les responsables russes ont qualifié de "non-sens" les informations faisant état d’un complot en vue d’un coup d’État.

Il y a tout juste 21 ans, Poutine était assis aux côtés du président américain George W. Bush lors du défilé de Moscou, en compagnie du Français Jacques Chirac et du président chinois Hu Jintao.

Cette année, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le roi de Malaisie Sultan Ibrahim et le président du Laos Thongloun Sisoulith seront présents.