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CORRIGÉ - EXCLUSIF-La production du pick-up Ford F-150 est à l'arrêt depuis près d'une semaine dans l'usine du Michigan, selon une note de service
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 18:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 3: Ford a augmenté la production de camions à l'usine de Kentucky Truck Plant, et non la production du F-150)

par Nora Eckert

La production du pick-up F-150, véhicule phare de Ford Motor F.N , est à l'arrêt depuis près d'une semaine dans une usine de la région de Détroit, selon une note de service consultée par Reuters.

Toutes les équipes de production de l'usine de Dearborn ont vu leurs horaires annulés à partir de jeudi et jusqu'au mardi 29 septembre, précise la note de service.

La production du pick-up F-150 dans d’autres usines a également été affectée. L’usine d’assemblage de Ford à Kansas City a annulé certaines équipes cette semaine en raison du même problème que celui qui touche Dearborn, a déclaré une source proche du dossier. L’usine de camions du Kentucky, près de Louisville, a augmenté sa production de camions pour compenser les pertes subies ailleurs, a ajouté cette source.

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