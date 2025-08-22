CORRIGÉ-DHL se joint à ses homologues pour restreindre les services de transport de colis à destination des États-Unis

DHL DHLn.DE a déclaré vendredi que Deutsche Post et son service de colis allemand suspendent l'expédition de colis standard pour les entreprises vers les États-Unis, conformément à des mesures similaires prises par des pairs européens dissuadés par les droits de douane américains imminents pour les colis de faible valeur.

Le mois dernier, l'administration du président Donald Trump a déclaré qu'elle suspendrait l'exemption globale "de minimis", qui permet également une paperasserie minimale, pour les envois internationaux de moins de 800 dollars, à compter du 29 août.

Les groupes postaux de Scandinavie, d'Autriche, de France et de Belgique ont également déclaré cette semaine qu'ils interrompraient les envois de colis vers les États-Unis.

"La raison de ces restrictions probablement temporaires réside dans les nouvelles procédures exigées par les autorités américaines pour les envois postaux", a déclaré DHL.

Le 25 août sera le dernier jour de réception des envois, mais le service de livraison haut de gamme DHL Express ne sera pas affecté par cette suspension, a ajouté la société.

Les clients privés pourront continuer à envoyer des cadeaux d'une valeur inférieure à 100 dollars aux États-Unis sous forme de colis standard, mais ces envois seront soumis à des contrôles encore plus stricts afin d'éviter les abus.

"DHL suit de près l'évolution de la situation et est en contact avec les autorités américaines et ses partenaires européens. L'objectif de la société est de reprendre l'expédition de marchandises postales vers les États-Unis le plus rapidement possible", a déclaré la société dans un communiqué.