CORRIGÉ - BRÈVE-Novo Resources annonce que Northern Star se retire de l'accord d'acquisition de participation et de coentreprise concernant Egina

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la source dans le titre et le corps du texte)
Novo Resources NVO.TO :
* NORTHERN STAR RESOURCES SE RETIRE DE L'ACCORD D'ACQUISITION DE PARTICIPATION ET DE COENTREPRISE CONCERNANT EGINA
Texte source: ID:nGNXbbKNMT
Autres informations sur la société: NVO.TO
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