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CORRIGÉ - BRÈVE-Novo Resources annonce que Northern Star se retire de l'accord d'acquisition de participation et de coentreprise concernant Egina
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la source dans le titre et le corps du texte)

Novo Resources NVO.TO :

* NORTHERN STAR RESOURCES SE RETIRE DE L'ACCORD D'ACQUISITION DE PARTICIPATION ET DE COENTREPRISE CONCERNANT EGINA

Texte source: ID:nGNXbbKNMT

Autres informations sur la société: NVO.TO

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