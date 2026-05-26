CORRIGÉ - BRÈVE-Novo Resources annonce que Northern Star se retire de l'accord d'acquisition de participation et de coentreprise concernant Egina

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Novo Resources NVO.TO :

* NORTHERN STAR RESOURCES SE RETIRE DE L'ACCORD D'ACQUISITION DE PARTICIPATION ET DE COENTREPRISE CONCERNANT EGINA

Texte source: ID:nGNXbbKNMT

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