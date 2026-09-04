CORRIGÉ - BRÈVE-Google autorisera la publicité personnalisée pour les boissons alcoolisées sur YouTube, là où la loi l'autorise, à compter du 30 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mot “personnalisé”, qui avait été omis, dans le titre de BRIEF)

Google:

* GOOGLE - À PARTIR DU 30 OCTOBRE, MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE PUBLICITÉ PERSONNALISÉE POUR L'INVENTAIRE YOUTUBE AFIN D'AUTORISER LA PUBLICITÉ POUR L'ALCOOL LÀ OÙ LA LÉGISLATION LOCALE LE PERMET - BLOG

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