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CORRIGÉ - BRÈVE-Google autorisera la publicité personnalisée pour les boissons alcoolisées sur YouTube, là où la loi l'autorise, à compter du 30 octobre
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 02:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mot “personnalisé”, qui avait été omis, dans le titre de BRIEF)

Google:

* GOOGLE - À PARTIR DU 30 OCTOBRE, MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE PUBLICITÉ PERSONNALISÉE POUR L'INVENTAIRE YOUTUBE AFIN D'AUTORISER LA PUBLICITÉ POUR L'ALCOOL LÀ OÙ LA LÉGISLATION LOCALE LE PERMET - BLOG

Autres informations sur l'entreprise: GOOGL.O

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