CORRIGÉ-BRÈVE - Chiffre d'affaires de Legacy Housing Corp au deuxième trimestre : 66,3 millions de dollars (5 août)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le nom de la société dans l'article du 5 août: "Legacy Housing Corp" remplace "Black Label Collectors Holdings" dans le titre et le corps du texte)

Legacy Housing Corp LEGH.O : • Bénéfice par action de base au deuxième trimestre: 0,99 dollar • Résultat d'exploitation du deuxième trimestre: 26,5 millions de dollars • Résultat net du deuxième trimestre: 23,5 millions de dollars