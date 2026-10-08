information fournie par Reuters • 08/10/2026 à 00:50

CORRIGÉ - BRÈVE-Alaska Airlines va tripler son réseau mondial grâce à son partenariat avec JAL, selon le directeur général de la compagnie, rapporte le Nikkei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la source dans le texte: « Nikkei » au lieu de « Alaska Airlines »)

Nikkei:

* ALASKA AIRLINES VA TRIPLER SON RÉSEAU MONDIAL GRÂCE À SON PARTENARIAT AVEC JAL: directeur général - NIKKEI

* LES LIGNES INTERNATIONALES LONG-COURRIER D'ALASKA AU DÉPART DE SEATTLE PASSERONT À 15 DESTINATIONS D'ICI 2030 - NIKKEI

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