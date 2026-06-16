CORRIGÉ - ANALYSE-Le plutonium, substance extrêmement dangereuse, n'apporte pas de solution miracle à la pénurie de combustible nucléaire aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 20 pour indiquer que Greg Piefer a déclaré qu’une fois que le plutonium produit de l’énergie, il ne peut plus être utilisé pour fabriquer des bombes, et non qu’il n’est plus dangereux)

* Les coûts liés à la sécurité et à la manipulation du combustible au plutonium pourraient être élevés, ce qui suscite des inquiétudes chez les contribuables

* Les experts en non-prolifération et les législateurs mettent en garde contre les risques liés au terrorisme et les défis en matière de viabilité économique

* Selon Oklo, le plutonium excédentaire pourrait contribuer à combler le déficit en combustible

par Timothy Gardner

L’administration Trump poursuit ses discussions avec des entreprises afin de transformer le plutonium datant de la guerre froide en combustible pour de nouveaux réacteurs nucléaires, dans le cadre d’une stratégie à plusieurs volets visant à garantir une production d’électricité suffisante pour alimenter l’essor des centres de données aux États-Unis.

Mais ce projet risque d’entraîner d’importants retards et des coûts de sécurité exorbitants – au point de le rendre peut-être irréalisable – en raison d’un simple fait: le plutonium est extrêmement dangereux.

Un morceau de cette matière de la taille d’un pamplemousse, s’il tombait entre de mauvaises mains, pourrait servir à fabriquer une arme atomique aussi puissante que celle que les États-Unis ont larguée sur Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Même la poussière de cet élément radioactif, dont la demi-vie est de 24 000 ans, est potentiellement mortelle si elle est inhalée.

« Il s’agit de plutonium utilisable à des fins militaires », a déclaré Ross Matzkin-Bridger, qui a travaillé à la sécurisation des matières plutoniennes à travers le monde au sein du ministère américain de l’Énergie et de son organisme, la National Nuclear Security Administration. « Je crains fortement que les contribuables ne se retrouvent confrontés à une grande partie de ce risque. »

L’administration Trump a révélé le mois dernier qu’elle avait sélectionné cinq entreprises pour entamer des négociations avancées visant à transformer 19,7 tonnes métriques de plutonium sous diverses formes, provenant notamment d’ogives nucléaires démantelées, en combustible pour réacteurs.

Le stockage du plutonium est depuis longtemps un casse-tête pour le gouvernement américain, et cette ruée vers son utilisation montre comment le secteur explore de nouvelles voies pour atteindre l’objectif du président Donald Trump : quadrupler la capacité nucléaire des États-Unis d’ici 2050, alors que la demande en électricité des centres de données explose.

Le représentant américain Bill Foster, démocrate de l’Illinois et seul physicien au Congrès américain, a déclaré que « mon cerveau se met en état d’alerte maximale » lorsqu’il entend parler de cette proposition.

M. Foster a ajouté que ce programme serait probablement confronté à des coûts de sécurité exorbitants pour le rendre « résistant au terrorisme » et que les parties prenantes devraient examiner de près la rentabilité de telles centrales avant d’aller de l’avant.

Le ministère américain de l’Énergie (DOE) a indiqué qu’il s’attendait à ce que la majorité du personnel d’une installation manipulant du plutonium doive disposer d’habilitations de sécurité du plus haut niveau.

Les entreprises seraient tenues de présenter des plans de sûreté et de sécurité pour la stabilisation, le conditionnement, le transport et le stockage du plutonium, a déclaré un porte-parole du Bureau de l’énergie nucléaire.

« Le DOE ne prévoit pas de prendre en charge les mesures spécialisées en matière de non-prolifération, de sécurité et de protection sanitaire nécessaires au traitement du plutonium excédentaire », a déclaré le porte-parole.

ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES

Oklo OKLO.N , l’une des entreprises cherchant à produire de l’électricité à partir du plutonium, estime que ce matériau peut servir de source de combustible au moins jusqu’à ce que les États-Unis développent leurs approvisionnements nationaux en uranium, notamment un type appelé HALEU , principalement fabriqué en Russie , qui est plus enrichi que le combustible utilisé dans les réacteurs américains actuels.

Interrogée sur la question de savoir si les contribuables finiraient par payer des coûts élevés pour ce programme, Bonita Chester, porte-parole d’Oklo, a déclaré que le projet d’utiliser le plutonium comme combustible permettrait d’éviter un autre projet gouvernemental coûteux et risqué visant à diluer et à éliminer cette matière.

L’administration Trump a suspendu l’année dernière les efforts d’élimination lorsqu’elle a annoncé pour la première fois ce projet de combustible .

Oklo « investirait dans le transport, les infrastructures associées à la fabrication du combustible, ainsi que dans toutes les formalités d’autorisation, notamment en matière de sûreté, de sécurité et de garanties », a déclaré Mme Chester. Elle n’a pas précisé le montant estimé de ces coûts par l’entreprise.

Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a siégé au conseil d’administration d’Oklo jusqu’à son entrée au sein de l’administration.

M. Wright n’a pas participé à la sélection d’Oklo, a renoncé aux actions non acquises de l’entreprise et « s’est récusé des questions concernant spécifiquement Oklo », a déclaré un autre porte-parole du ministère de l’Énergie.

Carl Perez, directeur général d’Exodys Energy, qui prévoit de construire une installation sur un terrain fédéral pour transformer le plutonium excédentaire en combustible nucléaire, a déclaré qu’aucune installation ne pouvait obtenir les autorisations et licences américaines requises « sans répondre pleinement aux exigences en matière de protection des travailleurs, de sécurité globale et de garanties matérielles conformément aux normes reconnues ».

Greg Piefer, directeur général et fondateur de SHINE Technologies, a déclaré que son entreprise disposait d’une vaste expérience dans le traitement et la manipulation de matières nucléaires, et qu’une fois que le plutonium subit une fission dans un réacteur, il ne peut plus être utilisé pour fabriquer des bombes.

« L’une des choses les plus responsables que nous puissions faire avec du plutonium de qualité militaire est de le brûler », a-t-il déclaré.

Standard Nuclear et Flibe Energy, les deux autres entreprises participant aux négociations avancées, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE HISTOIRE SEMÉE D’EMBÛCHES

L’histoire des États-Unis en matière de conversion du plutonium en combustible est mouvementée. En 2000, les États-Unis avaient accepté de le transformer en combustible à oxydes mixtes (MOX) destiné à alimenter des réacteurs. La première administration Trump a mis fin au programme MOX en 2018, affirmant qu’il coûterait environ 48 milliards de dollars de plus que les 7,6 milliards déjà dépensés.

Oklo prévoit d’utiliser du plutonium dans les réacteurs dits « à neutrons rapides » qu’elle développe et qui, selon elle, sont plus efficaces que les réacteurs qui devaient initialement fonctionner au MOX. D’après les calculs internes d’Oklo, une tonne métrique de plutonium utilisée dans un réacteur à neutrons rapides pourrait alimenter en électricité près d’un million de foyers américains pendant un an.

Aux États-Unis, les réacteurs rapides n’ont jusqu’à présent été utilisés qu’à des fins de recherche, et non pour la production d’électricité.

Ernest Moniz, ancien secrétaire américain à l’Énergie sous la présidence de Barack Obama, a déclaré qu’il était plus simple et moins coûteux de diluer et d’éliminer cette matière. « Je m’attends à ce que le gouvernement finance une très grande partie de ce qui se passe ici, y compris toutes les mesures de sécurité nécessaires autour du plutonium de qualité militaire. »