CORRECTION-BREF-Engie remporte son premier projet hybride en Inde

* ENGIE SA - LA MISE EN SERVICE (NON LA CONSTRUCTION) PRÉVUE POUR 2028
* ENGIE SA - REMPORTE SON PREMIER PROJET HYBRIDE EN INDE
* ENGIE SA - COMBINANT 200 MW DE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC 100 MW / 600 MWH DE STOCKAGE PAR BATTERIES
* ENGIE SA - LE PROJET VA DÉSORMAIS ENTRER DANS LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT
