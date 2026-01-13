CORRECTION-BREF-Engie remporte son premier projet hybride en Inde

Engie SA ENGIE.PA :

* ENGIE SA - LA MISE EN SERVICE (NON LA CONSTRUCTION) PRÉVUE POUR 2028

* ENGIE SA - REMPORTE SON PREMIER PROJET HYBRIDE EN INDE

* ENGIE SA - COMBINANT 200 MW DE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC 100 MW / 600 MWH DE STOCKAGE PAR BATTERIES

* ENGIE SA - LE PROJET VA DÉSORMAIS ENTRER DANS LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT

(Rédaction de Gdansk)