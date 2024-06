Correctif : "Plus que jamais la BCE surveille les chiffres économiques " (Indosuez WM)

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans le titre de notre dépêche précédente à propos d'Indosuez Wealth Management.

"La BCE a diminué son taux directeur de 25 points de base, à 3,75% contre 4% depuis septembre 2023. Largement communiquée par les gouverneurs depuis plusieurs semaines, cette baisse était donc anticipée par les marchés", introduit Thomas Giquel, responsable de la gestion obligataire chez Indosuez Wealth Management. Avant de résumer la situation : L'institution a publié pour la première fois ses anticipations de croissance et d'inflation pour 2026, et révisé ses prévisions 2024 et 2025."

Pour l'économiste, "ces révisions n'ont pas remis en question l'action de politique monétaire mais génère de l'incertitude sur le rythme à venir. Plus que jamais, la Banque centrale surveille les chiffres économiques pour décider de son impulsion monétaire. C'est également une façon de recréer de l'incertitude dans les marchés obligataires, et donc de la prime de risque".

Dans ce cadre, appuie-t-il, les stratégistes et gérants doivent allonger leur horizon de raisonnement et se concentrer sur le niveau d'atterrissage des taux directeurs.

"A l'échelle d'Indosuez Wealth Management, notre scénario central est celui d'un niveau de 2,5% à fin 2025, avec une marge d'incertitude de 25 points de base", conclut Thomas Giquel, estimant que "d'autres baisses de taux interviendront cette année, à un rythme incertain".