Correctif: Plastivaloire affiche une activité en baisse de 8,1% au 2e trimestre

(AOF) - Une erreur s'était glissée dans le titre de cette dépêche. Nous l'avons corrigée. Le groupe Plastivaloire annonce un chiffre d’affaires de 212,5 millions d'euros au 2ème trimestre 2023-2024 (janvier – mars 2024) en retrait de 8,1% (-7,6% à taux de change constant). Le fabricants de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation , notamment l’automobile, souligne que la base de comparaison est très forte, avec une activité record en croissance de 29,5% au 2e trimestre 2022-2023).

Le groupe maintient pour l'exercice 2023-2024 ses objectifs d'un chiffre d'affaires au-dessus de 800 millions d'euros pour le 2ème exercice consécutif.

Il maintient également l'objectif d'une marge d'Ebitda "légèrement supérieure" à celle de l'exercice précédent.

Le projet de restructuration en cours en Allemagne (fermeture d'un site et transfert des activités du centre technique en France) avance selon le calendrier prévu et permettra "d'alléger la structure de coûts dès le second semestre", ajoute le groupe.

"Dans une conjoncture moins favorable qui a pesé sur les cadences de production dans nos 2 secteurs d'activité, notre premier semestre est resté solide et aurait pu être meilleur sans les décalages de lancement de certains programmes en automobile", résume le directeur général Antoine Doutriaux.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.