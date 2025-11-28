 Aller au contenu principal
Correctif : Kering : Gianluca de Ficchy sera nommé directeur financier de Gucci (Bloomberg)
information fournie par AOF 28/11/2025 à 17:23

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre précédente dépêche à propos de Gucci. Le texte corrigé suit. Selon Bloomberg, Kering continuerait de recruter du côté de Renault. L'agence de presse financière rapporte que la marque phare du groupe de luxe, Gucci, veut s'attacher les services de Gianluca de Ficchy. Ce dernier occuperait le poste de directeur financier (CFO : Chief Financial Officer). "Gianluca de Ficchy a quitté Renault en octobre et occupait jusqu'alors la fonction de directeur général de Mobilize", indique Invest Securities.

Gianluca de Ficchy retrouverait alors Luca de Meo, ex-directeur général de Renault.

Luca de Meo a été nommé directeur général de Kering en juin dernier. En septembre, Kering avait déjà opéré des changements au sein de la société Gucci en nommant Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale. Reportant à Luca de Meo, elle a succédé à Stefano Cantini qui avait occupé ce poste pendant seulement neuf mois.

Valeurs associées

KERING
292,8000 EUR Euronext Paris -1,15%
