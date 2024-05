Correctif : Candriam lance un fonds dédié aux marchés émergents actions

(AOF) - Nous tenons apporter une précision importante à notre dépêche publiée mardi concernant l'encours de Candriam sur les actions émergentes. Voici le texte dans sa globalité. Candriam annonce le lancement du fonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets ex-China. Ce fonds innovant vise à capter la croissance des tendances long terme durables par la combinaison de principes financiers et ESG robustes.

Il est conçu pour répondre à la demande importante des investisseurs et à l'immense potentiel des marchés émergents hors Chine, qui s'annonce comme un moteur essentiel de la croissance mondiale pour les années à venir.

Il est géré par une équipe d'investissement qui cumule 47 ans d'expérience dans la gestion actions des marchés émergents, aux côtés d'une équipe de 25 professionnels de l'ESG.

Le fonds est distribué au Luxembourg, en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Finlande, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Candriam a plus de 25 ans d'expérience dans les actions émergentes et gère plus de 4,3 milliards d'euros d'actifs au niveau de cette classe d'actifs au 31 décembre 2023.