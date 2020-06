Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CORR. OFFICIELLE-BREF-Atos s'engage à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2035 Reuters • 24/06/2020 à 08:22









(Correction du titre et du premier point a dire "zéro émission nette" pas "la neutralité carbone". L'entreprise a modifié son communiqué.) 24 juin (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA : * ATOS S'ENGAGE À ATTEINDRE "ZÉRO ÉMISSION NETTE" D'ICI 2035, SE FIXANT LES OBJECTIFS DE DÉCARBONATION LES PLUS EXIGEANTS DE SON SECTEUR Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.35%