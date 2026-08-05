Corpay revoit à la hausse ses prévisions annuelles et prévoit de céder son activité britannique de paiements automobiles non stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de paiements d'entreprise Corpay

CPAY.N a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre , grâce à la croissance continue de ses divisions dédiées aux paiements d'entreprise et aux paiements automobiles.

Malgré l’incertitude économique et la hausse des taux d’intérêt, les dépenses des entreprises se sont maintenues au cours du trimestre d’avril à juin, soutenant la demande de services de paiement d’entreprise et de gestion des dépenses tels que ceux proposés par Corpay.

Voici plus de détails:

* Sur une base ajustée, le bénéfice de Corpay pour le trimestre clos le 30 juin s’est élevé à 464,4 millions de dollars, soit 7 dollars par action, contre 366,4 millions de dollars, soit 5,13 dollars, pour la même période l’année dernière.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de l’activité de paiements d’entreprise de la société, qui automatise et gère les paiements aux fournisseurs, a progressé de 41,7 % par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 548,7 millions de dollars.

* Le segment des paiements automobiles a enregistré une hausse de 13,3 % de son chiffre d'affaires trimestriel en glissement annuel, à 580,2 millions de dollars. Le chiffre d'affaires total de Corpay a bondi de 21,8 %, à 1,34 milliard de dollars.

* La société a indiqué qu’elle prévoyait un chiffre d’affaires annuel compris entre 5,29 milliards et 5,33 milliards de dollars, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures, qui s’établissaient entre 5,25 milliards et 5,33 milliards de dollars.

* Elle a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’exercice, les portant à une fourchette comprise entre 27,15 et 27,55 dollars par action, contre une fourchette précédente de 26,30 à 27,10 dollars par action.

* Par ailleurs, Corpay a annoncé avoir conclu un accord pour céder epyx, son activité non stratégique de paiement automobile basée au Royaume-Uni, ainsi que r2c Online et Business Gateway, à OEConnection, dans le cadre de ses efforts visant à simplifier son portefeuille et à se concentrer sur les paiements d’entreprise.