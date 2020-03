Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-WPP renonce au dividende, au rachat d'actions et à ses prévisions Reuters • 31/03/2020 à 08:50









LONDRES, 31 mars (Reuters) - WPP WPP.L , le numéro un mondial de la publicité, a annoncé mardi renoncer à son dividende, stopper ses rachats d'actions et retirer ses objectifs financiers 2020 après de nombreuses annulations de contrats par ses clients en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe britannique, qui a cédé plusieurs actifs dans le cadre d'une rationalisation de son activité, a dit disposer d'une trésorerie de trois milliards de livres (3,36 milliards d'euros) et de liquidités d'un montant total de 4,8 milliards de livres, en incluant les lignes de crédit non utilisées. WPP a par ailleurs lancé un examen de ses coûts pour préserver sa rentabilité dans un contexte de baisse des revenus. "Les mesures prises au cours des 18 derniers mois pour rationaliser et simplifier WPP, ainsi que le surplus de 3,2 milliards de livres obtenu de la cession d'actifs, ont placé WPP dans une situation financière solide", a déclaré le directeur général Mark Read, cité dans un communiqué. (Kate Holton; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

