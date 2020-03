Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Vingt-huit nouveaux cas en Allemagne qui en totalise 157 Reuters • 02/03/2020 à 22:00









BERLIN, 2 mars (Reuters) - Vingt-huit nouvelles infections dues au coronavirus ont été confirmées en Allemagne, où le total est désormais de 157 cas, a fait savoir lundi l'Institut Robert Koch pour le contrôle des maladies, qui juge désormais le risque "modéré". Plus de la moitié des cas - 90 exactement - ont été recensés en Rhénanie du Nord-Westphalie, où plusieurs écoles et garderies sont restées fermées lundi. L'origine de 140 des 157 cas a pu être établie et la plupart sont bénins, a précisé Lothar Wieler, président de l'Institut Koch. L'Allemagne ne déplore pour le moment aucun décès. Jens Spahn, ministre de la Santé, a laissé lundi aux autorités locales le soin de décider de l'éventuelle annulation des grands rassemblements publics. Les organisateurs de la Foire internationale de l'artisanat, qui devait avoir lieu à Munich du 11 au 15 mars, y ont renoncé. L'ITB, salon du tourisme prévu cette semaine à Berlin, a également été annulé. Le constructeur automobile BMW BMWG.DE a par ailleurs fait état d'un malade parmi les employés d'un centre de recherche et de développement et a annoncé la mise en quarantaine de 150 de ses collègues. (Riham Alkousaa et Michael Nienaber , version française Jean-Philippe Lefief)

