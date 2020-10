Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Véran parle de début d'embellie à Bordeaux, Nice et Marseille Reuters • 01/10/2020 à 18:36









PARIS, 1er octobre (Reuters) - Olivier Véran a évoqué jeudi un "début d'embellie" dans la situation sanitaire à Bordeaux, Nice et Marseille face à l'épidémie due au nouveau coronavirus. S'adressant aux habitants des zones parmi les touchées, le ministre de la Santé a déclaré au cours d'une conférence de presse: "Il ne faut pas vous décourager (...) vos efforts ils doivent payer et vos efforts, ils vont payer." "D'ailleurs, et pour vous en convaincre, je peux vous annoncer qu'on a aussi des situations territoriales dans lesquelles on commence à constater un frémissement, un début d'embellie sur le plan sanitaire, certes timide mais ça compte", a-t-il ajouté. "Je pense notamment à Bordeaux, à Nice ou même à Marseille même si je le dis tout de suite, les niveaux de circulation du virus y restent très élevés, trop élevés et que les risques sanitaires, de surcharge hospitalière sont encore trop importants." (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

