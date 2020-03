Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Valeo va arrêter progressivement l'activité de ses usines françaises-Porte-Parole Reuters • 20/03/2020 à 10:55









20 mars (Reuters) - * CORONAVIRUS-VALEO VA ARRÊTER PROGRESSIVEMENT L'ACTIVITÉ DE SES USINES FRANÇAISES, POUR LE SITE D'AMIENS DÈS VENDREDI SOIR-PORTE-PAROLE

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +26.33%