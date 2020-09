Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Masque obligatoire sous peine d'amende à New York Reuters • 30/09/2020 à 00:21









NEW YORK, 30 septembre (Reuters) - La ville de New York a indiqué mardi qu'elle punirait d'une amende toute personne n'étant pas munie d'un masque dans les espaces publics, alors que le taux de dépistages positifs au coronavirus a grimpé au-delà de 3% pour la première fois en plusieurs mois. "Nous ne voulons pas infliger des amendes aux gens, mais s'il le faut, nous le ferons", a déclaré le maire Bill de Blasio, précisant que les amendes pourraient s'élever jusqu'à 1.000 dollars. Le personnel de la ville proposera dans un premier temps des masques gratuits aux personnes n'ayant pas le visage couvert en public. En cas de refus, une amende sera alors infligée. Une mesure similaire avait été décidée ce mois-ci par l'entreprise gérant les transports publics new-yorkais, avec une amende de 50 dollars infligée à tout utilisateur non muni d'un masque. (Jonathan Allen; version française Jean Terzian)

