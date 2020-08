Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Le nombre de cas en Californie supérieur à 600.000 Reuters • 15/08/2020 à 02:09









LOS ANGELES, 15 août (Reuters) - La Californie est devenue vendredi le premier Etat américain à franchir le seuil des 600.000 cas confirmés de contamination au coronavirus, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, tandis que les Etats du Midwest ont enregistré des hausses inédites des nouvelles infections quotidiennes. Malgré un bilan supérieur à 603.000 cas, le gouverneur de Californie s'est voulu rassurant, mettant en avant la baisse de 20% des hospitalisations et le déclin de 14% des admissions en unités de soins intensifs au cours des deux dernières semaines. "Je ne vais pas ralentir le nombre de tests supplémentaires par crainte (de cas supplémentaires)", a déclaré Gavin Newsom lors d'une conférence de presse. L'ampleur plus importante du dépistage pourrait être l'un des facteurs ayant provoqué un record des nouveaux cas quotidiens recensés dans le Midwest, notamment dans le Michigan, l'Ohio, l'Illinois et l'Indiana, d'après des données compilées par Reuters. Au moins 5,271.000 personnes ont contracté le coronavirus aux Etats-Unis depuis que l'épidémie y est apparue fin janvier, et au moins 167.278 personnes en sont mortes. (Bill Tarrant; version française Jean Terzian)

