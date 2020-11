Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une taxe sur les grandes fortunes à l'étude en Argentine Reuters • 17/11/2020 à 20:23









BUENOS AIRES, 17 novembre (Reuters) - La chambre basse du Congrès argentin a commencé à débattre d'une loi proposant de lever 300 milliards de pesos argentins (3,15 milliards d'euros) en taxant les grandes fortunes afin d'aider les familles touchées par la pandémie de coronavirus. Cette loi, soutenue par le gouvernement du président Alberto Fernandez, pourrait être adoptée mardi si les débats ne se poursuivent pas dans la nuit. Le Sénat devrait ensuite examiner le projet de loi avant la fin du mois. Les Argentins possédant plus de 2,1 millions d'euros - environ 12.000 personnes - seraient concernés par cette taxe de 2%. Les fonds levés serviraient à acheter du matériel médical, à financer des aides sociales ainsi que des prêts pour les petites et moyennes entreprises afin de promouvoir la création d'emplois. A ce jour, plus de 35.700 décès liés au coronavirus ont été enregistrés en Argentine. (Eliana Raszewski et Hugh Bronstein; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.