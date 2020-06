Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une protection d'un an avec le vaccin d'AstraZeneca-PDG Reuters • 16/06/2020 à 11:11









BRUXELLES, 16 juin (Reuters) - Le candidat vaccin d'AstraZeneca AZN.L , toujours en cours de développement, pourrait être disponible à l'automne et conférer une protection d'un an contre le COVID-19, la maladie que développent certains patients contaminés par le nouveau coronavirus, a annoncé mardi le PDG du laboratoire pharmaceutique anglo-suédois. "Nous pensons qu'il pourrait protéger pendant environ un an", a déclaré Pascal Soriot à la radio belge Bel RTL. AstraZeneca a déjà lancé les essais cliniques chez l'homme pour ce candidat vaccin développé par l'Université d'Oxford. Pascal Soriot a précisé qu'un essai de phase 1 (mené sur un petit groupe de volontaires sains notamment pour vérifier l'innocuité du produit-NDLR) devrait bientôt s'achever en Grande-Bretagne et qu'un essai de phase 3 (mené sur plusieurs milliers de patients pour vérifier l'intérêt thérapeutique du produit et son rapport bénéfice/risque-NDLR) avait déjà commencé. "Si tout se passe bien, nous aurons les résultats des essais cliniques en août-septembre. Nous assurons la production en parallèle donc nous serons en mesure de livrer à partir d'octobre si tout se passe bien", a déclaré Pascal Soriot. L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, réunis dans une "Alliance inclusive pour le vaccin", ont annoncé samedi avoir signé avec AstraZeneca un contrat portant sur la fourniture à l'Union européenne, à prix coûtant, de 400 millions de doses de son vaccin, toujours en développement, contre le coronavirus. Le laboratoire a également conclu des accords de pré-commandes avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. (Philip Blenkinsop, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.43%