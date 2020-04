Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une étude américaine infirme l'efficacité de l'hydroxychloroquine Reuters • 22/04/2020 à 04:44









22 avril (Reuters) - Une étude américaine n'ayant pas encore été acceptée pour publication dans une revue médicale montre que l'hydroxychloroquine n'apporterait pas d'amélioration et présenterait un risque de décès potentiellement plus élevé pour les patients atteints du COVID-19. Cette recherche n'est pas le résultat d'un essai clinique mais d'une analyse des dossiers médicaux de 368 hommes hospitalisés pour une infection confirmée au coronavirus dans des hôpitaux pour anciens combattants américains. Après avoir pris en compte les caractéristiques individuelles des patients, les chercheurs ont calculé que le risque de décès était de plus du double chez ceux qui recevaient de l'hydroxychloroquine. (Deena Beasley, version française Camille Raynaud)

