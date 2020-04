Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une équipe d'Oxford passe à son tour en essai clinique sur un projet de vaccin Reuters • 23/04/2020 à 18:26









LONDRES, 23 avril (Reuters) - Une équipe de chercheurs de l'université britannique d'Oxford a lancé jeudi des essais cliniques sur un vaccin potentiel contre le nouveau coronavirus. Les premières doses de ce vaccin candidat baptisé "ChAdOx1 nCoV-19" ont été injectées à des volontaires. D'autres unités tentent actuellement de progresser sur la voie d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 apparu fin décembre en Chine avant de provoquer une pandémie aux conséquences sociales et économiques gravissimes. ReiThera en Italie, Leukocare en Allemagne Univercells en Belgique ont dit travailler ensemble sur un autre vaccin potentiel avec l'objectif de passer à des essais cliniques dans les prochains mois, peut-être en juillet. Le laboratoire britannique GSK GSK.L et le groupe français Sanofi SASY.PA ont dévoilé la semaine dernière un partenariat similaire et prévoient de lancer des essais cliniques de phase I au deuxième semestre 2020. De par le monde, une centaine de vaccins potentiels sont en développement et, pour cinq d'entre eux au moins, dont celui d'Oxford, les recherches sont passées en essais cliniques de phase I. Sans attendre, l'équipe d'Oxford s'est dotée des capacités nécessaires à la production de millions de doses de son ChAdOx1 nCoV-19 s'il s'avère efficace contre le COVID-19 et ne provoque pas d'effets secondaires inacceptables. Charlie Weller, spécialiste des vaccins au Wellcome Trust, un fonds caritatif mondial présent dans le secteur de la santé, a appelé mercredi les acteurs du secteur à "se préparer à la plus vaste et la plus rapide opération dans l'histoire de la fabrication des vaccins" (Kate Kelland avec Valentina Consiglio à Rome version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.83% GLAXOSMITHKLINE LSE +1.56% LONZA GRP SIX Swiss Exchange -1.04% NOVARTIS SIX Swiss Exchange -0.10% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.26%