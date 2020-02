Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une équipe d'experts de l'OMS en route pour la Chine Reuters • 09/02/2020 à 23:27









GENEVE, 9 février (Reuters) - Une équipe d'experts internationaux placée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est envolée pour Pékin afin d'enquêter sur l'épidémie de coronavirus en Chine, a annoncé dimanche l'agence genevoise. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est rendu à Pékin fin janvier pour s'entretenir avec le président Xi Jinping et des ministres chinois, et est revenu avec un accord des autorités quant à l'envoi d'une mission internationale sur le terrain. Il a toutefois fallu près de deux semaines pour obtenir le feu vert du gouvernement sur la composition de l'équipe d'une quinzaine de personnes dirigée par l'épidémiologiste canadien Bruce Aylward. Le nombre de décès liés au coronavirus dans la seule province de Hubei, épicentre de l'épidémie dans le centre de Chine, s'est élevé à 91 pour la seule journée de dimanche, portant le nombre total de morts à 871, ont annoncé les autorités locales. (Stephanie Nebehay, version française Elizabeth Pineau)

