Coronavirus-Une centaine de cas importés en Chine

SHANGHAI, 12 avril (Reuters) - Quatre-vingt-dix-neuf nouveaux cas de COVID-19 ont été diagnostiqués le 11 avril en Chine continentale, soit plus du double de la veille, et le nombre quotidien de cas importés a atteint un record, selon les données publiées dimanche par la Commission nationale de la santé. Seuls deux des nouveaux cas, dont le nombre est sans précédent depuis le 6 mars, sont dus à des transmissions locales. Le nombre de nouveaux cas asymptomatiques est quant à lui passé de 34 à 63 entre le 10 et le 11 avril. Sur les 99 nouveaux cas, 52 ont été diagnostiqués à Shanghai et tous concernent des Chinois de retour de pays étrangers, selon la commission municipale de la santé. Cinquante et un ont pris le même avion en provenance de Russie le 10 avril. Le 52e rentrait d'un séjour au Canada. Au total, l'épidémie a fait 3.339 morts en Chine, où 82.052 cas ont été dénombrés. (Samuel Shen, Winni Zhou et Brenda Goh, version française Jean-Philippe Lefief)

