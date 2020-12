Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une Britannique de 90 ans, première à recevoir le vaccin de Pfizer Reuters • 08/12/2020 à 08:25









LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Margaret Keenan, Britannique de 90 ans, est devenue mardi la première personne au monde vaccinée contre le COVID-19 à l'aide du vaccin élaboré par Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE . Elle a reçu une première injection à 06h31 GMT dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre. Le Royaume-Uni a été la semaine dernière le premier pays à approuver ce vaccin. Il commence sa campagne de vaccination ce mardi. (Kate Holton version française Bertrand Boucey)

