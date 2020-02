Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un premier cas signalé en Afghanistan Reuters • 24/02/2020 à 09:23









(Actualisé avec citation et précision, § 3-5) KABOUL, 24 février (Reuters) - Un premier cas de la maladie due au nouveau coronavirus a été diagnostiqué en Afghanistan, a annoncé lundi le ministre de la Santé. Il s'agit de l'un des trois cas suspects qui avaient été signalés dans la province occidentale de Herat, frontalière de l'Iran, ou l'état d'urgence a été décrété, a précisé Ferozuddin Feroz. "Je demande aux gens d'essayer de rester chez eux et de limiter leurs déplacements", a ajouté le ministre. Les trois patients d'Herat ont récemment séjourné en Iran, selon le docteur Sayed Attaullah Sayedzai, chef du département de surveillance des maladies infectieuses au ministère de la Santé. Les autorités afghanes ont suspendu ce week-end tous les mouvements aériens et terrestres en provenance et à destination de l'Iran, où 43 cas et huit décès ont été signalés. (Abdul Qadir Sediqi, version française Jean-Philippe Lefief)

