Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un premier cas signalé au Yémen Reuters • 10/04/2020 à 06:49









LE CAIRE, 10 avril (Reuters) - Un premier cas de contamination au coronavirus a été confirmé au Yémen, dans la province de Hadhramaut, a indiqué vendredi matin la commission nationale suprême des secours. Elle a précisé sur Twitter que le patient se trouvait dans un état stable et recevait des soins, sans donner davantage d'informations. Cette annonce intervient alors qu'un cessez-le-feu a débuté jeudi en milieu de journée dans le pays, à l'initiative de la coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen depuis 2015 contre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran. L'Onu avait appelé le mois dernier à un cessez-le-feu à l'échelle mondiale afin de se consacrer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. (Ghaida Ghantous; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.