Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un nouveau cas confirmé en Chine continentale Reuters • 02/05/2020 à 03:37









PEKIN/SHANGHAI, 2 mai (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont enregistré un nouveau cas de coronavirus le premier mai, contre 12 cas la veille. Ce nouveau cas était un cas "importé". La Chine n'a recensé aucune transmission locale ni aucun décès vendredi. Au total, selon ses données, le coronavirus a contaminé 82.875 personnes en Chine continentale et causé 4.633 décès. (Tina Qiao à Pékin et Engen Tham à Shanghai; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.