Coronavirus-Un gouverneur sud-coréen appelle à une campagne de vaccination massive

par Hyonhee Shin et Josh Smith SEOUL, 9 décembre (Reuters) - Le gouverneur de la province sud-coréenne la plus peuplée a appelé mercredi à mener une campagne de vaccination massive, alors que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes dans sa région atteint des niveaux record depuis l'apparition du virus. La Corée du Sud connaît récemment une troisième vague épidémique de coronavirus et, ces derniers jours, une moyenne de 600 nouveaux cas de contaminations journaliers. Elle a enregistré mercredi 686 nouveaux cas, son deuxième bilan quotidien le plus élevé depuis le début de l'épidémie, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). La plupart des cas sont apparus dans la capitale Séoul, le port voisin d'Incheon ainsi que dans la province de Gyeonggi, qui abrite 13,5 millions d'habitants. Lee Jae-myung, gouverneur de la province de Gyeonggi entourant la capitale, a appelé à une vaccination massive dans la région de Séoul et à Incheon, afin de limiter la propagation du virus. "Nous prévoyons d'adopter une méthode de dépistage préventive et intensive en sélectionnant une zone ou une région spécifique," a indiqué Lee Jae-myung lors d'une réunion à laquelle assistait le président Moon Jae-in, ajoutant qu'il était difficile de retracer la source de l'infection uniquement à partir des personnes venant se faire tester. Le commandement militaire américain en Corée du Sud (USFK) a présenté ses excuses mercredi après la publication de photos montrant des personnes non masquées dansant à proximité les unes des autres. Il a fermé les deux établissements où les photos avaient été prises. Le gouvernement sud-coréen a signé des contrats avec quatre sociétés pharmaceutiques, qui doivent fournir des vaccins anti-COVID pour 44 millions de personnes. Il devrait recevoir ses premiers vaccins au plus tard en mars et débuter les vaccinations dès la première moitié de l'année 2021, selon le ministère de la Santé. (Sangmi Cha, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

