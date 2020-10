Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un décès au Brésil lors des essais du candidat vaccin d'Astrazeneca et Oxford Reuters • 21/10/2020 à 19:06









BRASILIA, 21 octobre (Reuters) - Les autorités sanitaires brésiliennes ont annoncé mercredi la mort d'un volontaire qui participait aux essais cliniques du candidat vaccin contre le nouveau coronavirus d'Astrazeneca AZN.L et Oxford. L'Université fédérale de Sao Paulo, qui participe à la coordination de ces essais cliniques de phase 3, a précisé que la victime était de nationalité brésilienne. (Eduardo Simoes et Jake Spring, version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.85%