Coronavirus-Un adolescent de 13 ans décède à Londres

LONDRES, 31 mars (Reuters) - Un hôpital de Londres a annoncé mardi le décès d'un adolescent de 13 ans testé positif au coronavirus. "Malheureusement, un garçon de 13 ans qui avait été testé positif au Covid-19 est décédé. Nous adressons nos pensées et nos condoléances à sa famille", a déclaré dans un communiqué le King's College Hospital, situé dans le sud de Londres. "Le décès a été notifié au médecin légiste et nous ne ferons aucun autre commentaire", a ajouté l'établissement britannique. Le ministère belge de la Santé a annoncé de son côté mardi qu'une adolescente de 12 ans avait succombé au coronavirus. L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 40.000 morts à travers le monde depuis son apparition en Chine en décembre dernier, dont une grande majorité de personnes âgées. (Andy Bruce, version française Jean-Stéphane Brosse)

