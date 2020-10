Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Tunisie-Un couvre-feu décrété à Tunis et ses environs Reuters • 08/10/2020 à 00:35









(.) TUNIS, 8 octobre (Reuters) - La Tunisie va imposer à compter de jeudi un couvre-feu dans la capitale Tunis et ses environs afin d'endiguer la hausse des nouvelles infections au coronavirus, plusieurs mois après avoir contrôlé la première vague de l'épidémie grâce à un confinement très coûteux que le gouvernement dit ne pas pouvoir répéter. Les gouverneurs des quatre provinces composant Tunis et sa périphérie ont déclaré dans un communiqué diffusé par la télévision publique qu'un couvre-feu serait en vigueur de 21h00 à 05h00 et que les prières du vendredi dans les mosquées étaient suspendues. Durant le week-end, le couvre-feu prendra effet dès 19h00, a précisé la télévision publique. La Tunisie avait fermé ses frontières et mis en place un confinement généralisé en mars, des mesures ayant permis de limiter le nombre de cas confirmés de contamination à quelques centaines. Mais plus de 20.000 infections ont été signalées au cours du mois écoulé, alors que seuls quelque 200 lits spécifiquement dédiés aux malades du COVID-19 sont disponibles en unités de soins intensifs à travers tout le pays. (Tarek Amara; version française Jean Terzian)

