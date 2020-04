Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Trump va signer ce mercredi son décret sur l'immigration Reuters • 22/04/2020 à 14:51









WASHINGTON, 22 avril (Reuters) - Donald Trump a annoncé mercredi qu'il signerait dans la journée un décret présidentiel visant à restreindre l'immigration avec l'objectif, dit-il, de protéger les salariés américains dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus. Cette suspension s'appliquera pour une durée de 60 jours aux demandeurs d'une "carte verte", la carte de résident permanent qui permet à des ressortissants étrangers de s'installer et de travailler légalement aux Etats-Unis sans visa. En revanche, les bénéficiaires de visa temporaire ne seront pas concernés. Il s'agit notamment des ouvriers agricoles étrangers saisonniers qui jouent un rôle crucial dans la chaîne de production et de distribution des produits alimentaires. L'initiative présidentielle a provoqué une vive réaction dans les rangs démocrates, où certains soupçonnent Donald Trump de chercher à faire diversion pour échapper aux critiques sur la gestion de la crise du coronavirus. Ils soulignent que la fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus ont de fait déjà entraîné un arrêt de l'immigration. (Susan Heavey et Lisa Lambert version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.