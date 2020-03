Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tous les salariés espagnols non-essentiels confinés, annonce Madrid Reuters • 28/03/2020 à 19:21









MADRID, 28 mars (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a ordonné samedi le confinement à domicile pendant deux semaines, du 30 mars au 9 avril, de tous les salariés espagnols à l'exception de ceux travaillant dans les secteurs essentiels, afin de lutter contre le coronavirus. Les salaires continueront de leur être versés, a-t-il précisé, mais les travailleurs devront rattraper leurs heures non travaillées par la suite. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, avec 72.248 cas dont 5.690 cas mortels. (Jessica Jones et Belen Carreno, version française Jean-Stéphane Brosse)

