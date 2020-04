Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Toujours aucun cas en Corée du Nord, qui teste selon l'OMS Reuters • 07/04/2020 à 23:26









GENEVE, 7 avril (Reuters) - La Corée du Nord, l'un des rares pays du monde à ne pas avoir encore signalé un seul cas confirmé de coronavirus, assure continuer à pratiquer des tests de dépistage et avoir placé quelque 500 personnes en quarantaine à titre de précaution, a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, qui dit recevoir des points de situation hebdomadaires du ministère nord-coréen de la Santé, estime que le pays a la capacité de dépister le SARS-CoV-2 dans un laboratoire de référence situé à Pyongyang. "A la date du 2 avril, 709 personnes - 11 étrangers et 698 nationaux - avaient été testés pour le COVID-19. Il n'y a aucun cas confirmé de COVID-19. Il y a 509 personnes en quarantaine - deux étrangers et 507 nationaux", a déclaré dans une réponse à un email le représentant de l'OMS dans le pays, le Dr Edwin Salvador. "Depuis le 31 décembre, 24.842 personnes sont sorties de quarantaine, parmi lesquelles 380 étrangers", a-t-il ajouté. Selon l'OMS, 206 pays et territoires ont recensé des cas de contamination. Seuls la Corée du Nord, le Lesotho, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Yémen font pour l'instant figure d'exceptions avec zéro cas. Certains experts doutent que la Corée du Nord, qui partage ses frontières avec la Chine, berceau de l'épidémie, et la Corée du Sud, l'un des pays asiatiques les plus touchés, n'ait encore détecté aucune infection. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.