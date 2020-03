Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tokyo enregistre sa plus forte hausse quotidienne de cas Reuters • 29/03/2020 à 09:42









TOKYO, 29 mars (Reuters) - Tokyo a enregistré 68 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, sa plus forte augmentation quotidienne depuis l'apparition de l'épidémie au Japon, rapporte dimanche la NHK. Le nombre total de cas de contamination dans l'archipel dépasse désormais les 1.700, dont 55 cas mortels, a précisé la chaîne publique japonaise. Ce bilan ne prend pas en compte des patients à bord d'un bateau de croisière placés en quarantaine le mois dernier. Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a enjoint aux dizaines de millions d'habitants de la capitale et de ses environs d'éviter toute sortie non essentielle jusqu'au 12 avril. (Makiko Yamazaki, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.