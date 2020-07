Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tests négatifs obligatoires pour les vols vers la Chine Reuters • 21/07/2020 à 11:00









PEKIN, 21 juillet (Reuters) - Les passagers des vols à destination de la Chine doivent désormais présenter un test négatif de dépistage du nouveau coronavirus avant l'embarquement, a annoncé mardi l'autorité de l'aviation civile en Chine (CAAC). Le test doit être effectué dans les cinq jours précédant le départ, auprès de centres de dépistage dédiés ou reconnus par les ambassades chinoises dans les pays hôtes, a précisé la CAAC. La Chine a assoupli le mois dernier les restrictions sur les vols internationaux, ce qui a permis d'accroître le trafic aérien mais les autorités de Pékin veulent éviter que la reprise du trafic aérien ne se traduise par une hausse du nombre de cas importés de contamination par le nouveau coronavirus. Lufthansa LHAG.DE a annoncé vendredi son intention de doubler le nombre de vols à destination et en provenance de la Chine continentale dans les prochaines semaines. Air France KLM AIRF.PA a indiqué jeudi, pour sa part, avoir reçu l'autorisation d'exploiter davantage de vols vers la Chine. (Stella Qiu, Lusha Zhang et Jamie Freed; version française Claude Chendjou, édité par Myriam Rivet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.