Coronavirus-Téhéran demande aux USA de lever les sanctions

DUBAI, 23 mars (Reuters) - Les Etats-Unis devraient lever les sanctions imposés à l'Iran si Washington veut aider Téhéran à endiguer la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi le président iranien Hassan Rohani, ajoutant cependant que son pays n'avait aucune intention d'accepter une aide humanitaire américaine. "Les dirigeants américains mentent (...) S'ils veulent aider l'Iran, tout ce qu'ils doivent faire c'est de lever les sanctions (...) Ensuite, nous pourrons faire face à l'épidémie de coronavirus", a-t-il déclaré dans une allocution à la télévision. Selon le ministère de la Santé, l'Iran est le principal foyer de contagion au Moyen-Orient avec plus de 21.000 cas d'infections, dont 1.700 mortels, le virus tuant en moyenne une personne toutes les dix minutes. Donald Trump a annoncé dimanche avoir proposé à l'Iran une aide des Etats-Unis dans la lutte contre le coronavirus. Le guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a rejeté dimanche cette aide, la jugeant étrange de la part de dirigeants américains qu'il a qualifiés de "charlatans et menteurs". (Parisa Hafezi; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

