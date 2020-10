Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Sommet européen en visioconférence le 29 octobre-sources Reuters • 21/10/2020 à 16:09









BRUXELLES, 21 octobre (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne se réuniront par visioconférence la semaine prochaine pour discuter de la lutte contre la pandémie de COVID-19 alors que l'UE est confrontée à une forte augmentation des contaminations par le coronavirus, ont déclaré mercredi à Reuters deux fonctionnaires européens. Cette visioconférence se tiendra le 29 octobre et sera la première d'une série de discussions régulières que les dirigeants européens se sont engagés à avoir au sujet de la pandémie. La réunion, qui devrait commencer en fin d'après-midi, aura lieu au lendemain des annonces attendues de la Commission européenne sur de nouveaux dispositifs visant à renforcer la coordination entre les Etats membres sur les stratégies de test, la recherche des cas contacts et la durée de la quarantaine, ont dit les sources. Dans les premiers mois de la pandémie, les 27 pays de l'Union européenne ont affronté le nouveau virus en adoptant des stratégies différentes, parfois même divergentes. Une meilleure coordination devrait permettre d'éviter la répétition des dissensions observées après l'apparition des premiers foyers de contamination. Un début de concertation est apparu dernièrement sur des sujets tels que les achats des candidats vaccins et des critères communs non contraignants permettant d'évaluer la gravité de l'épidémie au niveau national. Des mesures prises à l'échelle nationale varient encore considérablement notamment sur la durée de la quarantaine, ramenée par certains pays à moins de 14 jours. (Francesco Guarascio, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

