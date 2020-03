Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Singapore Airlines cloue au sol l'essentiel de sa flotte Reuters • 23/03/2020 à 09:53









CORONAVIRUS: SINGAPORE AIRLINES CLOUE AU SOL L'ESSENTIEL DE SA FLOTTE SINGAPOUR (Reuters) - La compagnie aérienne Singapore Airlines a annoncé lundi qu'elle allait réduire sa capacité de 96% et clouer au sol la quasi totalité de ses avions, en réponse aux restrictions de voyages liées au coronavirus qui représentent selon elle "le plus grand défi" de l'histoire de la compagnie. Cette annonce intervient alors que les autorités de Singapour ont décidé d'interdire l'entrée et le transit de tous les voyageurs dans l'espoir d'endiguer la propagation du coronavirus. Dans un communiqué, la compagnie aérienne a indiqué qu'environ 138 de ses avions seraient cloués au sol, sur un total de 147 appareils. Elle a précisé avoir puisé ces derniers jours dans ses lignes de crédit pour répondre à ses besoins en trésorerie et avoir engagé des discussions avec des institutions financières pour ses besoins futurs. Du fait de l'incertitude sur la durée des restrictions frontalières, est-il écrit dans le communiqué, Singapore Airlines n'est pas en mesure de déterminer à l'heure actuelle quand elle pourra de nouveau assurer un service normal. (Aradhana Aravindan et John Geddie; version française Jean Terzian)

Valeurs associées CATHAY PAC AIRWA Tradegate +0.81% SINGAPORE AIRLIN Tradegate -9.60%