Coronavirus: Sanofi prudent sur l'efficacité de la chloroquine Reuters • 10/04/2020 à 08:12









PARIS, 10 avril (Reuters) - Le groupe pharmaceutique Sanofi SASY.PA déclare vendredi qu'il n'est pas encore possible à ce stade de "tirer une quelconque conclusion" sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Le laboratoire ajoute dans un communiqué https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/bae9335b-a0bb-456e-8464-51431d15995f qu'il s'est engagé à donner 100 millions de doses d'hydroxychloroquine à près de 50 pays dans le monde et lance un appel à la coordination de l'ensemble des acteurs de la chaîne pour permettre la continuité de l'approvisionnement de ce médicament "dans l'éventualité où il serait bien toléré et efficace dans le traitement du Covid-19". "Les preuves cliniques actuelles sont insuffisantes pour tirer une quelconque conclusion sur l'efficacité clinique ou la sécurité d'emploi de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de l'infection Covid-19", précise Sanofi, qui rappelle que plusieurs études cliniques internationales sont en cours pour évaluer son profil "bénéfice-risque". "A ce jour, les interprétations des données préliminaires disponibles sur l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de l'infection Covid-19 diffèrent." Si les études sont concluantes, le groupe s'engage à poursuivre le don de ce médicament aux gouvernements à travers le monde. "Si les études en cours s'avèrent positives, nous espérons que notre don jouera un rôle important pour les patients", déclare le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, dans ce communiqué. Le communiqué sur Eikon: (Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.16%