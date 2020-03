Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Safran retire ses objectifs 2020 et son dividende 2019 Reuters • 26/03/2020 à 21:42









(.) PARIS, 26 mars (Reuters) - Safran SAF.PA a annoncé jeudi le retrait de sa proposition de versement de dividende pour 2019, l'annulation de ses objectifs pour 2020 et la mise en place d'une ligne de crédit de 3 milliards d'euros pour s'adapter au contexte créé par l'épidémie de coronavirus. Troisième équipementier aéronautique mondial, Safran a également annoncé qu'il allait amplifier les mesures de réductions de coûts instaurées depuis que le Boeing BA.N a suspendu la production de son 737 MAX. "Compte tenu du caractère inédit de la situation, de l'impact à venir encore incertain pour ses clients des mesures mondiales adoptées pour endiguer la pandémie, Safran retire les objectifs pour 2020 annoncés précédemment", dit le groupe français dans un communiqué. "Quand les impacts sur l'activité et les mesures d'ajustement pourront être évalués avec suffisamment de précision, Safran les partagera avec la communauté financière." En renonçant au versement du dividende, Safran s'épargnera le décaissement d'un milliard d'euros, précise le communiqué. Le groupe a par ailleurs annoncé la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit de 3 milliards d'euros, qui vient s'ajouter à sa ligne actuelle de 2,52 milliards non tirée à ce jour si bien qu'il estime disposer "de liquidités suffisantes pour financer la poursuite de son activité." (Nicolas Delame)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +12.12% BOEING CO NYSE +13.72%