Coronavirus-Ruée sur les supermarchés à Londres

LONDRES, 19 mars (Reuters) - Les Britanniques se sont précipités jeudi matin dans les magasins pour acheter des produits de première nécessité avant le durcissement attendu des mesures de restriction pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Une centaine de personnes s'est notamment agglutinée avant même 07h00 du matin, sous la pluie, devant le magasin Sainsbury's SBRY.L de Clapham Common, dans le sud de Londres, ont vu des journalistes de Reuters. Le Premier ministre, Boris Johnson, se joignant aux appels lancés par les chaînes de supermarchés du pays comme Tesco TSCO.L , Sainsbury's, Asda WMT.N et Morrisons MRW.L , avait pourtant exhorté les Britanniques à ne pas se constituer des stocks inutiles de provisions. Mais la demande est si forte que le distributeur en ligne Ocado OCDO.L a bloqué les nouvelles inscriptions sur son site. La plupart des supermarchés acceptent cependant toujours des commandes en ligne, mais il pourrait y avoir jusqu'à trois semaines de délai pour les livraisons. (Kate Holton version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

