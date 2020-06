Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Résultats prometteurs sur les animaux d'un vaccin chinois Reuters • 10/06/2020 à 12:15









PEKIN, 10 juin (Reuters) - Un vaccin contre le coronavirus en cours de développement dans un institut chinois a montré des résultats prometteurs en terme de réponse immunitaire lors d'essais sur les animaux, ont déclaré des chercheurs chinois, qui envisagent désormais d'effectuer des tests humains sur plus de 1.000 candidats. Ce candidat-vaccin, baptisé BBIBP-CorV, permet de stimuler des anticorps à même de bloquer le virus chez le singe, le rat, le cochon d'Inde et le lapin, tout en ne présentant pas de risque particulier, écrivent ces chercheurs dans un article en ligne de la revue médicale Cell qui sortira samedi. BBIBP-CorV est développé par l'Institute of Biological Products de Pékin, lui-même affilié au groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Il fait partie des cinq vaccins candidats que la Chine teste sur l'homme. Une centaine de vaccins contre le COVID-19 sont actuellement en cours de développement dans le monde à différents stades et certains font l'objet de tests cliniques sur l'homme comme ceux mis au point par AstraZeneca AZN.L , Pfizer PFE.N , BioNtech 22UAy.F , Johnson & Johnson JNJ.N , Merck MRK.N , Moderna MRNA.O , Sanofi SASY.PA et CanSino Biologics. (Roxanne Liu et Tony Munroe; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

