Coronavirus-Restrictions strictes à Lisbonne jusqu'à fin août

LISBONNE, 13 août (Reuters) - Le Portugal maintiendra des restrictions plus strictes dans la capitale et ses alentours que dans le reste du pays jusqu'à fin août au moins, a annoncé jeudi le gouvernement. Le Portugal a enregistré 53.223 infections et 1.764 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie, ce qui représente un bilan moins lourd que celui d'autres pays européens comme l'Espagne qui a recensé plus de 28.500 morts. Mais la propagation du virus dans la capitale portugaise et sa région après la levée du confinement dans le pays a incité le gouvernement à imposer des restrictions. La ville qui accueille jusqu'à fin août la phase finale de la Ligue des Champions de football, organisée cette année sous la forme d'un mini-tournoi pour cause de coronavirus, a déclaré jeudi que ses espaces commerciaux, à l'exception des restaurants, devront fermer à 20 heures et les rassemblements resteront limités à 10 personnes. Le Premier ministre portugais Antonio Costa a toutefois encouragé les supporters et les touristes à venir dans le pays pendant cet événement sportif majeur, entamé mercredi par la victoire du PSG sur l'Atalanta de Bergame, alors que l'accès aux stades reste interdit. La pandémie laissera des cicatrices sur l'économie portugaise, fortement dépendante du tourisme, qui devrait se contracter de 9,5% cette année, d'après les estimations de la banque centrale. (Catarina Demony, version française Anait Miridzhanian)

