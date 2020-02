Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Reprise très partielle de la production de Foxconn en Chine Reuters • 10/02/2020 à 13:17









TAIPEI (Reuters) - Foxconn, principal fournisseur d'Apple, a été autorisé à reprendre la production dans une de ses usines en Chine qui avait été fermée en raison de l'épidémie de coronavirus mais seulement 10% des salariés ont pu se rendre sur le site, a appris Reuters de source directement informée du dossier. Le groupe taiwanais, dont la raison sociale est Hon Hai Precision Industry, a obtenu le feu vert des autorités pour le redémarrage de l'usine de Zhengzhou (centre-est) mais pas pour celle de Shenzhen (sud), selon la source. Les deux usines assemblent principalement les iPhone d'Apple et un retard dans leur redémarrage pourrait affecter les livraisons du combiné dans le monde, Foxconn étant par ailleurs le premier sous-traitant mondial pour l'électronique grand public. Le cabinet d'études de marché Trendforce a abaissé lundi de 10% à 41 millions d'unités sa prévision de production d'iPhone pour le trimestre clos en mars. Apple lui-même s'est montré particulièrement prudent pour ce trimestre en établissant une fourchette de prévision de résultat plus large qu'à l'accoutumée. Le bilan du coronavirus est désormais à près d'un millier de morts et 40.000 patients infectés. Sollicitée, une porte-parole d'Apple à Shanghai n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. Concurrent d'Apple, le chinois Huawei, a annoncé la semaine dernière avoir repris la production de ses appareils. Samsung Electronics, premier fabricant mondial de smartphones, a également repris le travail lundi, mais des centaines d'usines et de magasins demeurent fermés en Chine. (Yimou Lee et bureau de Taipei; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées HON HAI PRECISIO OTCBB -100.00% APPLE NASDAQ -1.59%